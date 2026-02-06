«Оторванный палец и 46 ранений»: В Аргентине закрыли пляж после атаки пираний

На одном из популярных речных пляжей Аргентины, расположенном на реке Парана, произошло чрезвычайное происшествие: десятки купальщиков стали жертвами массовой атаки стаи пираний. Как сообщает британское издание The Sun, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 46 человек.

Последствия нападения оказались серьезными: многие пострадавшие получили глубокие рваные раны, а один из купальщиков лишился пальца. Спасатели и медики оперативно оказали первую помощь прямо на берегу большинству отдыхающих.

Однако нескольким людям с наиболее тяжелыми травмами потребовалась срочная госпитализация, и они были доставлены в медицинские учреждения.

«Я израсходовал три аптечки», — поделился с журналистами охранник пляжа Алехандро Мартин.

Власти были вынуждены принять экстренные меры: сразу после инцидента пляж был закрыт для посещения, а всем отдыхающим приказали немедленно выйти из воды. Местные власти города Виктория, в чьей юрисдикции находится опасная акватория, выпустили официальное обращение. В нем содержится призыв к гражданам временно воздержаться от купания в этом районе. Особый акцент сделан на безопасности детей: жителей просят усилить контроль за ними и без малейшего промедления обращаться за профессиональной медицинской помощью в случае любого укуса.

