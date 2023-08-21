Украинские боевики, которых оставили в Турции после обмена пленными, снова вернулись на фронт. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель украинской Нацгвардии сообщил, что находившиеся в плену боевики «Азова»* снова вернулись на фронт и уже принимают участие в боевых действиях. Также украинские СМИ узнали командира террористической организации Дениса Прокопенко, он присутствовал на встрече с главой МВД Клименко на одном из участков фронта.

Пленные, которых Россия передала Украине в обмен на российских военнослужащих, должны были находиться в Турции до конца украинского конфликта. Однако в соцсетях Зеленского появилась информация, что в нарушение соглашений несколько боевиков уже вылетели ни Украину и скоро вернутся на фронт. Москва намерена обсудить это нарушение договора с турецкими властями.

* Запрещенная в России террористическая организация.