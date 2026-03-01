Отпуск под вопросом: пензенцам объяснили, как выжить в авиационном коллапсе на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля привела к масштабному транспортному коллапсу, который затронул тысячи российских туристов, включая, возможно, и жителей Пензенской области. После ударов США и Израиля по Ирану и последовавшей ответной атаки Тегерана ряд стран региона закрыл свое воздушное пространство для гражданских судов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Крупнейшие международные аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов — Дубая (DXB), Аль-Мактум (DWC) и Шарджи — приостановили работу до особого распоряжения. Пассажиров настоятельно просят не приезжать в терминалы и следить за обновлениями от авиакомпаний. Аналогичные меры приняты в Катаре, где оказалась заблокирована и часть транзитных рейсов на Мальдивы.

Российские перевозчики оперативно среагировали на ситуацию. «Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби, S7 Airlines и «Уральские авиалинии» корректируют расписание. Всего, по данным Минтранса РФ, отменено 62 рейса между Россией и странами Ближнего Востока, причем более 75% из них приходится на направление в ОАЭ и обратно. Авиационные власти работают с пассажирами, предлагая возврат средств или перебронирование.

Тем, кто только планировал поездку в Египет или Эмираты, эксперты советуют не паниковать и не отменять туры самостоятельно — это грозит штрафами до 100% стоимости. Следует дождаться официальных решений туроператоров. Если направление закроют, компании обязаны предложить возврат, перенос или замену.

В отличие от стран Персидского залива, Египет пока сохраняет спокойную обстановку: его воздушное пространство открыто, полеты выполняются в штатном режиме. Однако посольство РФ в Каире призвало граждан сохранять осторожность, особенно в районе Шарм-эш-Шейха, расположенного менее чем в 200 километрах от границы Израиля.