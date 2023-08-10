Он позорит свою форму, раз произносит подобные слова, так считает экс-разведчик Скотт Риттер.

В социальной сети адмирал в отставке Джеймс Ставридис раскритиковал действия одного из сенаторов и заявил, что Америка поддерживает Киев, и будет рада поражению России в Крыму. Свой текст бывший военный закончил фразой «Слава Украине!»

Риттер возмутился такой речи, и напомнил, кому исторически принадлежит данная фраза.

«Адмирал, вы ведь знаете, что «Слава Украине» — это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей?» - спросил он в своем микроблоге.

Он также заявил, что бандеровцы служили Гитлеру, поэтому пользуясь их выражениями, Ставридис сам выступает сторонником нацизма. Такой поступок позорит военную форму, которую он носит.