Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался решения суда и ушел в паломничество

Полковник Главного разведывательного управления РФ в отставке Владимир Квачков решил отправиться в паломничество по церквям и монастырям. Он ушел в путешествие, не дождавшись решения суда по своему делу. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

Квачков в прошлом году неоднократно штрафовался за дискредитацию российской армии. Затем за ним был назначен административный надзор, который должен соблюдаться до февраля 2027 года. Но данное судебное решение уже не застало экс-разведчика дома. Он ушел в пешеходное путешествие по храмам и монастырям.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение»,— заявил по этому поводу адвокат Алексей Першин.

Квачков обязан отмечаться у правоохранителей дважды в месяц. Где и как он будет проходить эти процедуры, непонятно, так как он постоянно перемещается. Вдобавок, с ним нет никакой связи.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра Иванов попросил выпустить его из СИЗО на основании положительных характеристик. Защита обвиняемого утверждает, что он будет находиться под домашним арестом и не попытается скрыться за рубежом, так как находится под санкциями Запада.