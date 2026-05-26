Ответ на вызовы современности: зачем малогабаритной станции ПВО понадобилась артразведка

На международном форуме по безопасности продемонстрировали глубокую модификацию отечественной радиолокационной станции. Устройство получило увеличенную дальность обнаружения воздушных объектов и научилось вычислять огневые позиции артиллерии противника, пишет Life.ru.

Существенное увеличение радиуса обнаружения целей

В рамках стартовавшего в Московской области 1 международного форума по безопасности компания «Рособоронэкспорт», входящая в состав государственной корпорации «Ростех», впервые представила широкой публике радиолокационную станцию нового поколения «Гармонь-МЕ». Ключевым техническим усовершенствованием модернизированного комплекса стало резкое увеличение дальности обнаружения различных воздушных объектов, которая теперь достигает 60 км.

Данный показатель демонстрирует качественный рост характеристик линейки: первая базовая модель «Гармонь» обеспечивала мониторинг пространства в радиусе до 40 км, а последующая модификация с индексом «М» позволяла отслеживать цели на расстоянии до 45 км. Таким образом, новая инженерная разработка значительно обошла по эффективности все предыдущие версии.

Сохранение мобильности в экстремальных условиях

Несмотря на серьезное улучшение радиотехнических параметров, конструкторам удалось полностью сохранить главные достоинства серии — компактные габариты и высокую мобильность. Конструкция РЛС выполнена таким образом, что комплекс можно в минимальные сроки разобрать на отдельные модули.

Это позволяет личному составу транспортировать станцию вручную и оперативно разворачивать ее на труднодоступных участках рельефа — в горной местности, на болотах или в густом лесу, где физически невозможно разместить стандартные крупногабаритные системы противовоздушной обороны. Дополнительно предусмотрена техническая возможность монтажа оборудования на различные типы колесных или гусеничных шасси подходящей грузоподъемности.

Универсальность применения против дронов и артиллерии

Важным технологическим новшеством «Гармонь-МЕ» стало внедрение программных алгоритмов для ведения контрбатарейной борьбы. Теперь радиолокационная станция способна эффективно решать задачи не только в интересах подразделений ПВО, но и вычислять точные координаты вражеских минометных позиций и ствольной артиллерии, анализируя траектории полета выпущенных снарядов.

Такая комбинация возможностей противовоздушной и артиллерийской разведки превращает малогабаритную станцию в полноценный многоцелевой комплекс. В условиях современных военных конфликтов, характеризующихся массовым сочетанным применением разведывательно-ударных беспилотников и артиллерийских систем, подобная универсальность делает новую разработку крайне востребованной.