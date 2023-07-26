Оздоровительный центр под Новокузнецком может быть уничтожен

Согласно информации, если предприятие будет распродано по частям, это приведет к уничтожению комплекса. Такая новость может оказаться печальной для местных жителей и горожан в целом.

Известно, что одна инициативная группа борется за сохранение этого исконного места отдыха. Важно отметить, что губернатор Кузбасса дал задание разобраться в ситуации и помочь в сохранении комплекса. Вмешательство региональных властей может сыграть решающую роль в защите и сохранении «Ашмарино».

Этот оздоровительный центр считается традиционным местом летнего отдыха для школьников и горожан, а также гостей из других населенных пунктов.