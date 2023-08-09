Озимую пшеницу с площади почти двадцать тысяч гектаров убрали в Московской области

В Московской области продолжается работа по уборке озимых зерновых культур, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Озимая пшеница убрана с площади более 16 тысяч гектаров, что составляет 20,9% от плана. Валовый сбор составил 74 тысячи тонн. Урожайность — 44,2 центнера на гектар», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Первыми к уборке пшеницы приступили Зарайск, Домодедово и Одинцово, уточнили в министерстве. По его данным, при этой работе важно проводить сушку, потому что сбор пшеницы зачастую проходит во время непогоды.