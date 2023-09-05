Озимые зерновые культуры убрали в Подмосковье на площади более шестидесяти тысяч гектаров

В Подмосковье продолжают проводить уборочную кампанию по уборке озимых зерновых культур, сообщили в областном Минсельхозпроде. На данный момент убрано 66 тысяч гектаров, что составляет 79% от запланированного объема.

«Валовый сбор составил около 300 тысяч тонн, при средней урожайности 44,1 центнера на гектар», — уточнил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В частности, озимую пшеницу убрали на площади 63,7 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 280,2 тысячи тонн, средняя урожайность — 44 центнера на гектар. Озимую рожь убрали на площади 1,9 тысячи гектаров, показатели валового сбора — 9,3 тысячи тонн, средней урожайности — 48,8 центнера. Кроме того, валовый сбор озимой тритикале (гибрида пшеницы и ржи) составил 1,6 тысячи тонн, средняя урожайность — 38,1 центнера на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.