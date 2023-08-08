Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий

Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов – Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска – развитие сельских территорий. В рамках встречи он выразил старостам благодарность за их труд.

«В сельской местности у нас 1,8 миллиона жителей. А вообще, по регистрации МВД, в Подмосковье около одиннадцати миллионов. И когда человек постоянно живет на селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать», - сказал Воробьев.

Жители деревни Шахматово в Солнечногорске отметили важность газификации населенного пункта. Воробьев сообщил, что в области продолжается программа соцгазификации.

«Мы в стране №1 по темпам газификации. Всего она касается 350 тысяч человек, 115 тысяч домовладений. (…) Сейчас есть места, где нужно увеличивать мощности. И Солнечногорск – одно из таких мест. Поэтому будем расширяться», - заявил он.

Предприниматель, лидер общественного движения «Включи Волоколамск», общественный представитель АГС Федор Степанов рассказал об аналоге сайта «Добродел» – чате «Доброруб», в котором жители напрямую общаются с местной администрацией. Он также предложил организовать в области конкурс старост – Воробьев идею поддержал.

Староста деревни Ангелово в Красногорске Николай Григорьев предложил создать путеводитель по уникальным деревням и селам области. Староста деревни Елгозино в Клину Ольга Панкратова, чей муж ушел добровольцем на СВО, поблагодарила за поддержку бойцов. Воробьев, в свою очередь, выразил благодарность всем, кто вовлечен в эту работу.

«Мы уделяем этому особое внимание. Те, кто находится на передовой, должны понимать, что мы их поддерживаем – отправляем различные вещи, оснащение, обмундирование, технику», - сказал он.

Также была озвучена просьба о дополнительном освещении автобусных остановок и тротуаров вдоль дорог «Лотошино – Суворово – Клин – Елгозино» и «Павельцево – Вертково – Нудоль». Воробьев заверил, что вопрос проработают.

Староста Боблово в Клину Николай Бойков поблагодарил за ремонт дорог и рассказал о переменах в деревне. Староста деревни Артемки Татьяна Шинкарчук рассказала о культурных мероприятиях для жителей близлежащих населенных пунктов, организацией которых она занимается.

Ранее Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.