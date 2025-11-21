Падают, горят заживо и наматываются на колеса: в России бьют тревогу из-за моды на зацепинг

На Ямале участились случаи смертельно опасного подросткового увлечения — зацепинга, где дети 10-16 лет ради адреналина цепляются за движущиеся поезда. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Статистика пугает: каждый десятый несчастный случай на российской железной дороге связан с этой экстремальной практикой. Летом 2025 года 10-летний зацепер по прозвищу Рататуй погиб страшной смертью — получил разряд в 27 тысяч вольт и сгорел заживо на крыше электрички. Для родителей эти случаи должны стать тревожным сигналом: обычная прогулка ребенка может обернуться трагедией, если он попал под влияние опасных трендов.

Парадокс в том, что подростки, играющие с высоким напряжением, часто не осознают реальной опасности. Для сравнения: будущие электрики, как студент Андрей Суворов, работают с напряжением до 2500 вольт в токоизолирующих перчатках, предварительно проверяя их на малейшие повреждения. Зацеперы же добровольно подвергаются воздействию напряжения в 10 раз большего без какой-либо защиты.

Но зацепинг — не единственная угроза. Невнимательность при переходе путей в наушниках привела 16-летнего Данила из Казани к множественным переломам и черепно-мозговой травме — он просто не услышал приближающийся товарный состав.

Законодательство ужесточает ответственность за пропаганду таких развлечений. В Москве возбуждено уголовное дело против 19-летнего парня, вовлекшего несовершеннолетнего в зацепинг — ему грозит до 3 лет лишения свободы по статье 151.2 УК РФ. Максимальный штраф за такое преступление достигает 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что тяга к экстриму привела подростка-зацепера к жуткой гибели в Подмосковье.