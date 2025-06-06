Падение человека на пути в метро Москвы привело к сбою движения поездов на Замоскворецкой линии

В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил департамент транспорта Москвы.

По имеющимся данным, сбой затронул центральный участок зеленой линии метро. Причиной этого стало падение человека на железнодорожные пути.

На данный момент поезда прекратили двигаться на участке от станции «Речной вокзал» до станции «Белорусская». Движение в противоположную сторону продолжается, но составы двигаются с увеличенными интервалами между ними.

В 21:46 мск дептранс сообщил, что «движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график». В ближайшее время поезда начнут двигаться по своему штатному расписанию.