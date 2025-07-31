Page Six: рестлер Хоган страдал онкологией и умер от инфаркта миокарда

Знаменитый борец и актер Халк Хоган ушёл из жизни из-за проблем с сердцем. Об этом стало известно от Page Six со ссылкой на судебно-медицинский центр округа Пинеллас.

В публикации говорится, что у Хогана была мерцательная аритмия — заболевание, при котором предсердия сокращаются очень быстро и неритмично. Кроме того, рестлер страдал от хронического лимфоцитарного лейкоза — одного из видов рака крови.

Ранее не было известно о том, что у спортсмена диагностировано онкологическое заболевание, сообщает Page Six.

«Легенда профессионального рестлинга умер от острого инфаркта миокарда, при котором приток крови к сердечной мышце внезапно блокируется, что приводит к повреждению тканей», — говорится в материале.

В сообщении также говорится о том, что тело Хогана будет предано кремации. Информация о дате похорон легенды рестлинга пока не разглашается.

24 июля в возрасте 71 года скончался Халк Хоган. Это произошло в его доме в городе Клируотер, штат Флорида.

Хоган был шестикратным чемпионом американского рестлинг-промоушна WWE. Он был известен как самая узнаваемая звезда рестлинга в мире и самый популярный рестлер 80-х годов. Его дважды внесли в Зал славы.

Хоган стал известен не только как спортсмен, но и как кинозвезда. Его талант проявился в таких фильмах, как «Гремлины 2», «Коммандо из пригорода», «Рокки 3», «Без правил».