Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » напомнил, что оставленный в подъезде мусор — это административное правонарушение. За складирование бытовых отходов в местах общего пользования нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей, а если пакеты перекрывают пути эвакуации или создают угрозу пожара, сумма может вырасти до трех тысяч.

По его словам, чтобы привлечь соседа к ответственности, нужно зафиксировать нарушение на фото или видео с видимыми датой, временем и местом, а также заручиться свидетельствами двух соседей. После этого следует обратиться в управляющую компанию, которая обязана провести проверку и выдать предписание. Параллельно можно направить жалобы в Роспотребнадзор и МЧС — эти органы вправе составить протокол. Если же в подъезде хранятся легковоспламеняющиеся материалы вроде канистр с бензином или сосед ведет себя агрессивно, необходимо вызывать участкового. Полицейский проведет профилактическую беседу, а при угрозах и оскорблениях — оформит протокол о мелком хулиганстве. Манько подчеркнул, что мусор в подъезде — не мелочь, а правонарушение с конкретными санкциями, и один штраф заставит задуматься, прежде чем снова оставить пакет на общей площадке.