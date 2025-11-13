«Палец судьбы». Ошибочное нажатие кнопки в лотерейном автомате обернулось для американки выигрышем в 4 млн рублей

Неожиданная удача улыбнулась жительнице города Минстер (штат Огайо) по имени Нэнси. Как сообщает портал UPI, женщина совершила случайную ошибку в автомате по продаже лотерейных билетов, которая обернулась для нее крупным выигрышем.

Пользуясь кассой самообслуживания, Нэнси нажала не ту кнопку и в результате приобрела билет телевизионного розыгрыша Cash Explosion, который изначально не планировала покупать. Эта оплошность стала для нее счастливой. Сначала женщина одержала победу в первом раунде лотереи, заработав $7 500.

Однако на этом ее везение не закончилось. Участвуя в последующем розыгрыше «Второй шанс», Нэнси выиграла главный приз — $50 000.

По словам счастливицы, полученные средства она намерена вложить в расширение жилплощади. Выигрыш пойдет на строительство пристройки к ее дому.

