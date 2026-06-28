Даже самые аппетитные на вид ягоды могут потерять вкус и свежесть всего через несколько часов после покупки. Мария Чугурова, категорийный менеджер департамента закупки свежих фруктов и овощей в популярном сервисе по доставке еды, в интервью «Газете.Ru» назвала ключевые признаки качественных ягод, развенчала популярный миф о крупных плодах и предостерегла от распространенной ошибки при мытье, которая способна испортить нежный продукт.

Выбор ягод в сезон — настоящее искусство. Чугурова объясняет, что свежий сбор вовсе не обязан выглядеть как картинка из глянцевого журнала. Сезонная грунтовая продукция часто имеет плоды разного размера и формы, и это абсолютно нормально. Гораздо важнее обращать внимание на упругость и отсутствие повреждений. Если в упаковке заметна влага, а сами ягоды выглядят мягкими или потемневшими — это верный признак того, что они пролежали на прилавке дольше положенного. Для клубники существует дополнительный индикатор: зеленые и свежие листья говорят в пользу продукта, а подсохшая или пожелтевшая плодоножка выдает долгую лежку.

Многие покупатели уверены: чем крупнее ягода, тем она менее сладкая. Чугурова называет это мифом. Вкус зависит исключительно от сорта, степени зрелости и условий выращивания. Да, отдельные крупноплодные гибриды действительно могут оказаться водянистыми, но сам размер как критерий качества не работает.

Особое внимание эксперт уделяет хранению. Главное правило — не мыть ягоды сразу после покупки. Лишняя влага провоцирует появление плесени и резко сокращает срок годности. Хранить продукт лучше в сухой упаковке с доступом воздуха, а мыть — непосредственно перед подачей на стол.

Что касается модного способа замачивания в соде для удаления пестицидов, Чугурова относится к нему скептически. Щелочная среда разрушает нежную оболочку ягод, вытягивает влагу и делает мякоть рыхлой, а доказанной эффективности у такого метода при бытовой обработке нет. Достаточно тщательного промывания под прохладной проточной водой.

Для тех, кто планирует пикник или поездку за город, эксперт дает практические рекомендации. Ягоды лучше транспортировать в широких неглубоких контейнерах, укладывая в один слой, чтобы нижние плоды не помялись под собственным весом. В машине их стоит держать в наиболее прохладном месте, подальше от солнечных лучей. Дополнительно контейнер можно обернуть слегка влажным полотенцем — это поможет снизить температуру внутри упаковки и продлить свежесть.