Пальмовое масло останется: депутаты запретили убирать вредное для детей масло из питания

Комитет Государственной думы по охране здоровья намерен рекомендовать парламенту отклонить в первом чтении инициативу о запрете пальмового масла в детском питании. Информация содержится в проекте заключения, которое оказалось в распоряжении журналистов, пишет РИА Новости .

Авторами документа выступили депутаты от КПРФ Нина Останина и Николай Харитонов. Они указывали, что текущее законодательство не содержит явного запрета на использование этого ингредиента в организованных детских коллективах, что, по их мнению, создает правовую лакуну и мешает обеспечить безопасность наиболее уязвимой категории граждан.

В комитете пояснили, что требования к подобной продукции должны устанавливаться техническими регламентами. В настоящее время действующий регламент уже определяет список масел, недопустимых в производстве детского питания. В этот перечень входят хлопковое, кунжутное, гидрогенизированные масла, а также любые растительные, включая пальмовое, если показатель перекисного числа превышает установленную норму в 2 ммоль активного кислорода на килограмм жира. Исключение сделано только для оливкового масла.

Кроме того, в комитете добавили, что санитарные правила (СанПиН) уже сейчас накладывают запрет на применение растительного пальмового масла при организации детского питания. Ранее в правительстве РФ отмечали, что предложенный проект нуждается в серьезной доработке.