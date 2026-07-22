Пальто, наушники, кофе и легкая паника: эксперт ВШЭ создал формулу идеального эмодзи-москвича

Руководитель онлайн-кампуса и профиля «Коммуникационный дизайн. Онлайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ Ярослав Субботин описал, как должен выглядеть эмодзи-москвич. В беседе с Агентством городских новостей « Москва » он объяснил, что образ должен передавать легкую озадаченность интроверта с кофе и в наушниках.

По словам Субботина, одежда такого персонажа обязана выглядеть просто, дорого и так, будто это вышло случайно. Предполагается темное пальто, шарф, удобные кроссовки. Основная палитра — графитовый, черный и темно-синий, серые оттенки — для жизни, а для надежды оставляют один яркий акцент. В руке телефон, в ушах наушники, рядом кофе — полный набор, чтобы не общаться с окружающими, но быть в центре событий.

Выражение лица Субботин описал как спокойное, но слегка озабоченное: персонаж либо опаздывает, либо уже опоздал, либо осознал, что приехал не на ту станцию. При этом эмодзи-москвич должен немного улыбаться, ведь час в пробке на Садовом или МКАД — это обычный план на день.