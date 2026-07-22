«Поцелуй Иуды»: Товстик обвинила Полину Диброву в предательстве и назвала ее поступок подлостью

По словам Елены, Диброва, которая была ее близкой подругой и крестной матерью сына, начала отношения с Романом задолго до того, как это стало известно общественности. Товстик не сдерживала эмоций, называя поступок бывшей подруги «самой наивысшей подлостью и цинизмом» и «поцелуем Иуды».

Особую боль Елене причиняет ситуация с детьми. После расставания с мужем ее 11-летний сын оказался разлучен с родными братьями и сестрами. По словам Товстик, мальчик практически лишен возможности общаться с ними — встречи проходят всего 15 минут для фото под присмотром отца. Елена пишет, что дети страдают из-за этой разлуки, а она сама чувствует себя беспомощной.

Экс-жена Романа также обвинила его в том, что он обесценивает ее материнство, называя «суррогатной матерью» и «машиной по производству детей». Кроме того, она утверждает, что новая избранница Романа подвергает детей опасности: катает их без жилетов в открытом море, учит пить водку и отправляет в отели, где действует ограничение «+18».

Ранее Полина Диброва рассказала о жестком правиле, которое действует в ее семье.