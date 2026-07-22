Фигуристка Петросян заявила, что не сообщала Тутберидзе о своем уходе по телефону

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она по телефону сообщила о своем уходе от тренера Этери Тутберидзе.

Ранее в СМИ писали, что фигуристка долго говорила с Тутберидзе по телефону, но стороны не пришли к консенсусу. Петросян сообщила о своем уходе в соцсетях и поблагодарила тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова.

«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», — написала Петросян.

Аделия Петросян занималась в группе Тутберидзе с 2019 года.

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