Школьники учатся геометрии на уровне обезьян: ученые обнаружили древнюю прошивку мозга

Некоторые обезьяны могут понимать базовые геометрические отношения почти так же, как люди, пишет Popular Science со ссылкой на исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ученые считают, что представления о форме и пространстве могут быть частью древней когнитивной архитектуры приматов, а не только результатом обучения.

Команда когнитивного нейробиолога Джессики Кантлон из Университета Карнеги — Меллона изучала павианов-анубисов и макак-резусов в рамках проекта Primate Portal в зоопарке Seneca Park. Животные добровольно подходили к сенсорному экрану и за фруктовое вознаграждение выполняли задания по сопоставлению двумерных геометрических фигур.

Чтобы сравнить результаты, похожую игру предложили дошкольникам, взрослым американцам и представителям народа цимане из Боливии, которые живут без типичного для современных обществ формального образования. Это помогло отделить влияние школы и культуры от врожденных способностей.

Результаты показали целый спектр понимания геометрии — от обезьян до детей и взрослых. По словам Кантлон, удивило не только то, что приматы справлялись с задачей, но и то, что они, дети и взрослые, по-видимому, мыслили о геометрических отношениях схожим образом.

Авторы считают, что обучение геометрии не начинается с нуля: оно опирается на уже существующие представления о пространстве и форме.