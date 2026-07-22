Пломбы могут уйти в прошлое: ученые учатся заново выращивать человеческие зубы

Визит к стоматологу будущего может выглядеть совсем иначе: вместо обычных пломб и имплантов врачи однажды смогут запускать восстановление зубных тканей или даже выращивать новые зубы, пишет BBC. Ученые в разных странах изучают регенеративную стоматологию, которая должна не просто латать повреждения, а возвращать зубам их биологическую функцию.

Профессор Памела Йелик из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса напоминает, что здоровье полости рта связано с состоянием всего организма. Болезни десен повышают риск сердечно-сосудистых и респираторных проблем, а потеря зубов влияет на питание, речь, улыбку и психологическое самочувствие.

Одна из целей ученых — самозаполняющиеся кариозные полости. Профессор Анна Джордж из Университета Иллинойса изучает белки, которые помогают дентину расти и восстанавливаться. Такие исследования могут привести к созданию методов лечения, при которых зуб сам будет заращивать повреждения новой тканью.

Команда биохимика Ханнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета работает над живыми пломбами на основе клеток, связанных с формированием эмали и дентина. В лаборатории ученым уже удалось получить зубной органоид, выделяющий белки эмали.

До выращивания зубов прямо в кресле стоматолога еще далеко: потребуются годы испытаний, финансирование и создание более сложных моделей. Но исследователи считают это направление многообещающим.