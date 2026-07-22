«Прибитые уши» и новая челюсть: фанаты заметили изменения во внешности Прилучного

Звезда «Мажора» и «Закрытой школы» Павел Прилучный давно привлекает внимание публики не только актерским талантом, но и изменениями во внешности. Пластический хирург Гузаль Исамутдинова в беседе с Woman.ru раскрыла подробности операций, которые перенес актер.

Оказалось, что Прилучный прошел через отопластику — коррекцию формы ушей, причем делал ее дважды.

Первая операция, по словам специалиста, оказалась неудачной. Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из-за чего создавался эффект «прибитых к голове» ушей, а мочки оттопыривались. Этот дефект был заметен в ранних сериалах актера.

В последние 2-3 года Прилучный вновь обратился к хирургам, и результат оказался более естественным — уши стали выглядеть так, «будто свои».

Однако внимание поклонников привлекли не только уши. Фанаты заметили, что очертания нижней челюсти актера стали более четкими и выразительными. Специалист полагает, что это результат контурной пластики с использованием филлеров, а не масштабного хирургического вмешательства.

Вероятно, по схожей схеме был скорректирован и подбородок. Учитывая, что несколько лет назад Прилучному удалили кисту верхней челюсти, а в ноябре 2020 года он получил перелом челюсти в драке в калининградском клубе, контурная пластика могла быть призвана сгладить последствия травм и операций, устраняя легкую асимметрию лица.

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