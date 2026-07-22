Пятое измерение существует? Физики нашли необычное свойство темной материи

Темная материя может быть еще более странной, чем считалось ранее: доктор Таэгю Ли из Индианского университета и доктор Ю-Дай Цай из Университета Шеффилда предположили, что она способна распространяться через скрытое пятое измерение, пишет Daily Mail. Такая модель может объяснить, почему темная материя сильно влияла на раннюю Вселенную, но до сих пор практически не поддается прямому обнаружению.

Обычная материя — звезды, планеты, галактики и наши тела — составляет лишь около 5% массы Вселенной. Еще примерно 27% приходится на темную материю, а 68% — на темную энергию. Темная материя не видна в телескопы, но ее гравитация помогает удерживать галактики и структуру космической паутины.

Ли и Цай предложили резонансную модель. По их версии, обычные частицы находятся в привычном четырехмерном пространстве-времени, а темная материя может двигаться еще и в дополнительном пятом измерении.

Из-за геометрии этого скрытого измерения массы частиц темной материи могут выстраиваться особым образом и создавать резонанс. Это похоже на качели: случайные толчки почти не помогают, но толчок в нужный момент резко усиливает движение.

Если гипотеза верна, искать следы можно в подземных детекторах и на ускорителях частиц. Ученые надеются заметить слабые удары по электронам или признаки гипотетического темного фотона.