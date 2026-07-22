Вздутие или идеальный микробиом? Что на самом деле происходит в ЖКТ при регулярном поедании бобовых

Фасоль может быть полезной частью ежедневного рациона: она поддерживает пищеварение, помогает контролировать аппетит и может улучшать показатели холестерина, пишет People Inc. Диетологи Джессика Зинн из больницы Ленокс Хилл и Стефани Митчелл Урих из Государственного университета Миссури объяснили, почему этот простой продукт считают одним из лучших источников растительного белка.

Фасоль богата растворимой и нерастворимой клетчаткой. Первая замедляет пищеварение и помогает усвоению питательных веществ, вторая добавляет объем стулу и поддерживает ежедневную нормальную работу кишечника. Кроме того, клетчатка служит пищей для полезных бактерий.

Еще один плюс — сытность. В половине стакана готовой фасоли обычно содержится около 7–9 граммов растительного белка, а сочетание белка и клетчатки помогает дольше не голодать и стабильнее удерживать уровень сахара в крови.

Растворимая клетчатка также может связывать холестерин в пищеварительном тракте и выводить его из организма, что со временем помогает снижать общий и «плохой» холестерин.

Но резко переходить на ежедневное употребление фасоли не стоит: избыток клетчатки может вызвать газы, вздутие живота и спазмы. Тем, кто заинтересован в белковой диете, Зинн советует начинать примерно с четверти стакана готовой фасоли в день, постепенно увеличивая порцию до половины — целого стакана и не забывая пить воду.