Балашихинские кавээнщики штурмуют «Голосящий КиВиН»: репетиции на парковке и посадки под дождем

Команда КВН «Не беспокоить!» из подмосковной Балашихи отправилась в Калининградскую область, где сейчас проходит музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». Ребята представляют Московскую область на престижном конкурсе и уже активно влились в творческую атмосферу курортного Светлогорска. О том, как проходят их будни на фестивале, рассказывает REGIONS.

Знаменитая заставка «Мы начинаем КВН» в эти дни звучит в Светлогорске повсюду. Участники уже расселились по гостиницам и сутками репетируют. Из-за нехватки мест многие команды, включая балашихинскую, обживают для прогонов парковку у «Янтарь-холла» — больше свободных площадок в городе попросту нет.

Находчивые КВНщики из Балашихи признаются, что балтийская романтика подкидывает им свежие идеи. Одну из ключевых шуток для номера они подсмотрели в обычном магазине в Светлогорске — атмосфера курорта работает на творчество.

Начало фестиваля выдалось не только веселым, но и полезным. Во вторник, 22 июля, участники вышли на посадку деревьев в сквере возле «Янтарь-холла». Несколько недель назад ураган повалил здесь старые деревья, и КВНщики решили помочь городу. Каждой команде досталось по 2–3 саженца — ели, рододендроны, магнолии, а также экзотические катальпа и метасеквойя.

«Каждый выбирает по растению. Мы выбрали именно это. Это, наверное, то, что не липа!» — с улыбкой рассказал игрок самой многонациональной команды РУДН Ханс, приехавший из Бенина.

Ребята из луганской команды «Ровеньки» даже нашли свое дерево, посаженное два года назад — оно прижилось и зеленеет. Всего в сквере появилось 25 новых растений.

«Я лично посадил большую ель, здесь также появились цветущие растения. Это отличная компенсационная высадка от лучших кавээнщиков страны», — поблагодарил участников глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко.

Сейчас у команд идут редакторские просмотры и репетиции. В пятницу, 24 июля, состоится телезапись концерта (16+). Оценивать выступления будут звезды: SHAMAN, Пелагея, Татьяна Куртукова, Алексей Воробьев и Сергей Жилин. Премьера на Первом канале — чуть позже. Организаторы обещают невероятно смешное и яркое шоу, а жители Балашихи уже держат кулаки за свою команду — они надеются, что «Не беспокоить!» вернется домой с главным трофеем.

Ранее сообщалось, что многодетная мама из Подмосковья представляет Россию на «Миссис Земля» в Малайзии.