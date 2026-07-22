Сазаны от 25 граммов: как Можайский завод восполняет популяцию рыбы в Подмосковье

Можайский производственно-экспериментальный рыбоводный завод пополнил рыбой региональные водоемы. В акваторию Можайского водохранилища и в русло Москвы-реки выпустили в общей сложности 24,4 тыс. мальков сазана, сообщил REGIONS.

По информации издания, основная партия — 24 тыс. особей — отправилась в Можайское водохранилище. Еще порядка 400 мальков того же вида выпустили в Москву-реку. Зарыбление провели специалисты местного завода ФГБУ «Главрыбвод» с целью поддержания естественной популяции и компенсации ущерба экосистеме.

Молодь вырастили из икры, полученной от собственного ремонтно-маточного стада. Средний вес каждого малька достиг 25 граммов — этого достаточно, чтобы рыба успешно адаптировалась в естественной среде и начала самостоятельно питаться.

Все партии прошли строгий ветеринарный контроль. Несколько особей отправили на комплексное обследование в санэпидемстанцию и ветеринарную клинику. Разрешение на выпуск выдали только после получения положительных заключений, подтверждающих здоровье и генетическую полноценность молоди.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Яна Шаливская ]

Можайский рыбоводный завод входит в структуру Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод» — единственной в мире организации, которая занимается сохранением, воспроизводством и мониторингом водных биоресурсов в столь крупных масштабах. В Московской области работают три его подразделения.

Помимо сазана, здесь выращивают редкие осетровые виды: стерлядь, севрюгу, калугу, шипа, а также сибирских, русских и амурских осетров. Почти вся молодь затем направляется для восполнения популяций в Москву-реку, Оку и Волгу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе фугу облепляет лодки и оставляет рыбаков без улова за считанные секунды.