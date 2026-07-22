Седина считается почти неизбежной частью взросления, но на скорость ее появления могут влиять не только гены, пишет USA Today. Профессор дерматологии Десмонд Тобин из Университетского колледжа Дублина объяснил, что цвет волос зависит от клеток, производящих меланин — природный пигмент.

Каждый волос проходит многолетний цикл роста. В начале меланин окрашивает прядь, но примерно после 7–15 таких циклов выработка пигмента может ослабнуть или остановиться. Тогда волосы становятся серыми, серебристыми, а затем белыми.

Главную роль играет наследственность: именно она во многом определяет, когда человек начнет седеть. Обычно это может происходить в районе 30–40 лет, но отдельные седые волосы в более молодом возрасте не считаются чем-то необычным.

Полностью остановить уже начавшуюся седину, по словам экспертов, надежным способом пока нельзя. Однако образ жизни может влиять на старение волос. Тобин упоминает загрязнение воздуха, табачный дым, питание, сон и психологический стресс, которые напрямую связаны с ускорением темпов поседения.

В то же время рацион с большим количеством антиоксидантов — например, ярких фруктов и ягод — может помочь снижать окислительный стресс. Есть и данные, что некоторые седеющие фолликулы при определенных медицинских изменениях могут частично восстанавливать пигментацию, но универсального «лекарства от седины» пока нет.