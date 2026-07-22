Секрет супербактерий раскрыт: ученые из Пущина нашли способ атаковать клеточную стенку патогенов

Одна из главных угроз современной медицины — стремительно растущая устойчивость бактерий к антибиотикам. С каждым годом все больше патогенов перестают реагировать на существующие препараты, что серьезно осложняет лечение инфекций, повышает смертность и ставит под угрозу глобальную систему здравоохранения, сообщил REGIONS. Без принципиально новых решений человечество рискует вернуться в доантибиотиковую эру, когда даже небольшая рана могла стоить жизни.

Прорыв в этом направлении совершили ученые из Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН (Пущино) при участии коллег из Института белка РАН и Центра био- и медицинских технологий (Сколково). Им удалось обнаружить уязвимое место в механизме действия бактериолитических ферментов — молекул, разрушающих клеточные стенки патогенов.

Исследователи сфокусировались на ферменте Blp и выявили участок, который отвечает за связывание с клеточной стенкой бактерий. Понимание его структуры открывает путь к созданию препаратов нового поколения, способных поражать возбудителей в обход их защитных барьеров. Ранее специалисты отобрали 12 подобных ферментов, но именно Blp и амидаза Ami показали максимальную эффективность против устойчивых штаммов.

Особенность Blp в том, что он содержит специфический участок, направленно атакующий уязвимые места бактериальной клетки. Это позволяет разрушать патоген, не давая ему адаптироваться. Амидаза Ami также продемонстрировала высокую активность и помогает глубже понять механизмы подавления микробов на молекулярном уровне.

Открытие пущинских ученых дает возможность разрабатывать антибактериальные средства, которые будут действовать там, где традиционные антибиотики бессильны. Работа уже на начальном этапе, но впереди — эксперименты, доклинические и клинические испытания. Однако фундамент для нового подхода заложен, и это дает надежду миллионам пациентов по всему миру.

Ранее сообщалось, что ученые из Черноголовки изучали байкальскую нерпу с помощью БПЛА.