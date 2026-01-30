Пальто спасло от ножа: житель Южно-Сахалинска пытался убить собственного брата

В Южно-Сахалинске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на жизнь родного брата. Спасти потерпевшего от трагического финала помогла случайность — клинок попал не в тело, а в толстую ткань кармана верхней одежды. По данным прокуратуры Сахалинской области, фигуранту грозит до 11 лет лишения свободы.

Инцидент, который едва не привел к тяжким последствиям, произошел в ноябре 2025 года. В ходе бытовой ссоры в квартире обвиняемый, по версии следствия, перешел от словесных угроз к действиям. В запале конфликта он нанес брату один удар ножом в область живота. Роковым последствиям помешал плотный материал кармана пальто, в который пришелся удар — это и предотвратило проникновение лезвия в тело.

После этого нападавшего удалось обезоружить, а на место происшествия были вызваны правоохранители. Мужчину задержали на месте преступления.

Уголовное дело, расследованное Следственным отделом по Южно-Сахалинску регионального СУ СК РФ при процессуальном контроле городской прокуратуры, уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Надзорный орган, изучив материалы, подтвердил, что собрано достаточно доказательств, а действия обвиняемого правомерно квалифицированы по тяжелой статье о покушении на убийство.

Теперь судьба фигуранта зависит от решения суда, который определит меру наказания в пределах санкции статьи.

