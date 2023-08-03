Памфилова заявила о готовности избирательной системы отражать хакерские атаки

Российская избирательная система будет работать стабильно, несмотря на кибератаки и провокации, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что система ГАС «Выборы» работает автономно от интернета и не может быть подвергнута атакам хакеров.

Остальные цифровые сервисы подвергались и будут подвергаться атакам, но в ЦИК готовы к их отражению, заверила Памфилова.

Также глава Центризбиркома рассказала, что дистанционное электронное голосование в России будет применяться только на региональных выборах и по запросу самих регионов. При этом она подчеркнула, что новые формы никогда не заменят традиционного голосования, которое должно развиваться.