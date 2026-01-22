Памятная акция у Мемориала Великой Отечественной войны прошла в Балашихе
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Памятная акция, посвященная Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков, прошла в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 22 января. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Михаил Объедков, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, депутаты Совета депутатов, члены партии «Единая России» жители микрорайона.
Обращаясь к участникам акции, Михаил Объедков подчеркнул значимость подвига защитников Московской области:
«Сегодня мы вспоминаем подвиг тех, кто отстоял Подмосковье в суровые годы войны. Московская область стала непреодолимым рубежом на пути врага к столице. В этом огромная заслуга наших земляков. Жители Балашихи сражались на фронте, трудились в тылу, приближая Победу. Наш святой долг – хранить память о великих героях», – отметил Михаил Объедков.
Участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Московская область была освобождена 22 января 1942 года после 93-дневной оккупации. В этот день под командованием генерала Николая Дронова была освобождена Уваровка – последний крупный населенный пункт Подмосковья, который удерживали немцы.