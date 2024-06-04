Памятник «Дети России — детям Донбасса» украсили бархатцами в Наро-Фоминске

Цветы бархатцы сорта «Георгиевская лента» высадили в Наро-Фоминске у памятника, посвященного детям Донбасса. Теперь его будет украшать не только сиреневая аллея, но и яркие оранжевые клумбы. После этого присутствующие стали участниками интересной и яркой акции.

Высадка цветов была проведена у памятника при участии экоактивистов из движения «Зеленый патруль» и воспитанников дошкольного филиала школы №7. После этого доброго дела участники провели ставшую традиционной патриотическую и экологическую акцию — «Дети рисуют зеленый мир и экологию», приуроченную сразу к двум праздникам: Дню защиты детей и Дню экологии в России. Событие проводится уже несколько лет экологическим отделом администрации Наро-Фоминска.

Среди участников акции были ребята из «Движения первых», воспитанники дошкольных филиалов школы № 7 и школы № 6, а также юные жители летней площадки «Каникулы в городе» в Доме творчества №1 им. Веры Волошиной. Дети выразили себя в творчестве: они рисовали все, что хотели. Животных, родных, природу, признания, надписи и многое другое.

Такой творческий совместный проект помогает объединить детей со всего Подмосковья, повысить экологическое просвещение, сформировать в юных жителях ответственность и понятие о бережном отношении к природе. Это также позволяет установить дружбу между детьми разных возрастов и национальностей.

Акцию, проведенную в этом году, посвятили Году семьи в России, а также важному Закону об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Подмосковье, принятом Московской областной Думой.

Акция «Дети рисуют зеленый мир и экологию» продолжится и 5 июня. Всех желающих приглашают в парк Победы на ул. Латышской, в 10:30.