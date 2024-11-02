Памятник героям СВО открыли в окрестностях подмосковной Электростали

Скульптура раненого воина, который опирается на стену полуразрушенного здания с гранатой в руке, называется «Не сдаюсь».

Этот монумент установлен в честь павших воинов в зоне специальной военной операции и размещен на территории центра специальной подготовки HOT GUNS. Работы по созданию скульптуры выполняли специалисты художественной мастерской «Скульптиндустрия» на протяжении около пяти месяцев.

Важно отметить, что мемориал был финансирован за счет средств, собранных местными жителями. Кроме того, стихи, выгравированные на мраморной плите, расположенной над головой воина, принадлежат местному поэту.

На церемонии открытия присутствовало множество гостей, среди которых были ветераны боевых действий, вдовы солдат, участвовавшие в акции «Бессмертный полк», кадеты и многие неравнодушные жители нашего и соседних городов. Все они собрались, чтобы почтить память погибших героев и возложить цветы к монументу, который стал символом мужества и силы духа участников специальной военной операции.