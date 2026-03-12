Паника отменяется: что можно сделать со старыми долларами в России

Распространяемая информация о том, что в России невозможно обменять доллары США старого образца, не соответствует действительности. По словам бизнес-консультанта Ильи Русяева, все находящиеся в обращении банкноты американской валюты сохраняют свою платежеспособность, а вопросы их конвертации зависят исключительно от физического состояния денег, пишут Известия.

Как пояснил специалист, ссылаясь на позицию Федеральной резервной системы США, выпуск обновленных стодолларовых купюр в 2013 году не аннулировал банкноты предыдущих серий. Таким образом, год эмиссии не является критерием для отказа в проведении операции.

Однако Русяев отметил, что на практике российские банки сталкиваются с определенными сложностями. Это связано с разъяснениями Центрального банка от 6 марта, согласно которым сохраняются ограничения на оборот наличной валюты из-за санкций, запрещающих отечественным кредитным организациям покупать денежные знаки западных стран. Кроме того, правила приема купюр с дефектами каждый банк устанавливает самостоятельно.

Эксперт пояснил, что финансовое учреждение может отказать в обмене, отправить деньги на инкассо или взимать комиссию при наличии на банкноте следов износа, надписей или загрязнений. При этом он особо подчеркнул, что не существует универсального правила, автоматически бракующего все доллары, выпущенные до 2013 года.

Русяев призвал различать понятия «старая» и «ветхая» банкнота. Сильно поврежденные купюры подлежат обмену через специальные программы, в то время как просто изношенные можно обменять в коммерческих банках.

Тем, кто собирается обменивать валюту, эксперт рекомендовал использовать купюры нового образца, не имеющие повреждений. При обмене крупных сумм он советует заранее связаться с несколькими банками, чтобы уточнить условия приема старых долларов, размер возможной комиссии и необходимость проведения инкассо.