Папам захотели дать законную передышку от работы

В России предложили закрепить за работающими отцами, усыновителями и опекунами детей до 14 лет право на пять оплачиваемых выходных дней в год. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает « РИА Новости ».

По документу, эти дни можно будет использовать для решения семейных вопросов — посещения врачей, школьных мероприятий или других дел, связанных с воспитанием детей. Для родителей детей с инвалидностью предлагается продлить действие нормы до 18 лет.

Чернышов отметил, что в современных условиях многим мужчинам сложно полноценно участвовать в жизни ребенка из-за рабочего графика. Новая мера, по его словам, поможет укрепить институт семьи, повысить вовлеченность отцов в воспитание и снизить нагрузку на матерей.

Инициатива направлена на изменение Трудового кодекса РФ и рассматривается как шаг в сторону формирования модели ответственного отцовства и поддержки семейных ценностей.

Ранее сообщалось, что более 60% граждан решили встретить Новый год дома в кругу семьи.