Пара вооруженных латвийских силовиков незаконно попала на территорию Белоруссии

Как пишет агентство «РИА Новости» , вооруженные военные попали на территорию Республики незаконным способом. Информацией об этом также поделились в Госпогранкомитете.

Согласно сообщению, которое было опубликовано на странице данного ведомства в социальных сетях, камерам удалось запечатлеть пару латвийских военных, которая пересекла белорусскую границу, тем самым незаконно проникнув на территорию Республики. Силовики зашли за границу на несколько метров, прошли вдоль нее и после этого решили вернуться назад, на территорию Латвии.

Госпогранкомитет отметил, что возникновение подобных ситуаций обусловлено тем, что сотрудники различных латвийских силовых ведомств не знают пограничную специфику. А также то, что они сохраняют напряженную обстановку. Как известно, данный инцидент произошел в среду, тридцатого августа. Представители Латвии были о нем уведомлены.