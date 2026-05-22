Паралич вместо романтики: молодая россиянка внезапно стала инвалидом в постели

Тридцатилетняя жительница Твери перенесла масштабное кровоизлияние в мозг во время интимной близости с мужем. Девушка пережила сложнейшую операцию и уже третий год проходит тяжелый путь реабилитации, заново осваивая базовые двигательные навыки, пишет Life.ru со ссылкой Shot.

Внезапный приступ после физических нагрузок

Привычный вечер обернулся трагедией для молодой семьи из Твери. Перед инцидентом тридцатилетняя Серафима посетила плановую тренировку в бассейне, а позже, уже дома, во время близости с супругом почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что первыми симптомами стали аномально сильное сердцебиение и резкий скачок пульса. Буквально через несколько мгновений девушку пронзила невыносимая головная боль, после чего у нее полностью отнялись левая рука и нога. Муж оперативно сориентировался в ситуации и экстренно вызвал бригаду скорой помощи.

Шестичасовая операция и скрытый диагноз

В медицинском учреждении врачи провели диагностику и зафиксировали у пациентки обширный геморрагический инсульт. Хирургическое вмешательство по спасению жизни длилось около 6 часов, после чего пострадавшая несколько суток находилась в отделении реанимации, а затем еще неделю оставалась в общей палате под строгим контролем специалистов.

В ходе последующего детального обследования выяснилось, что первопричиной сосудистой катастрофы стала врожденная патология строения церебральных артерий. До момента разрыва сосуда Серафима вела активный образ жизни и даже не догадывалась о наличии смертельно опасной скрытой угрозы в организме.

Долгий путь из инвалидного кресла к ходьбе с тростью

Процесс восстановления после тяжелого повреждения мозга затянулся на годы. Жительнице Твери пришлось перенести установку специальных титановых клипс на поврежденные сосуды головы и пройти через длительный период полной неподвижности в инвалидной коляске.

Благодаря регулярным занятиям в профильных реабилитационных центрах и огромным волевым усилиям, девушка смогла частично вернуть контроль над телом и сейчас передвигается самостоятельно, используя трость. Тем не менее неврологический дефицит до сих пор сохраняется, сильнее всего последствия перенесенного инсульта сейчас отражаются на подвижности левой ноги.