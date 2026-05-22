Общественные пространства Московской области стали доступны для бронирования

Министерство культуры и туризма Московской области рассказало о работе цифрового сервиса онлайн‐бронирования общественных пространств на платформе «Парки Подмосковья». Жители региона и организаторы мероприятий могут арендовать площадки для разных событий в 50 муниципальных образованиях.

Сервис открывает широкие возможности для проведения творческих встреч и мастер‐классов, спортивных соревнований и тренировок, социальных акций и благотворительных мероприятий, деловых форумов, семинаров и презентаций, семейных праздников, пикников и отдыха на природе.

В каталоге платформы представлены разнообразные объекты для аренды: уютные беседки, мангальные зоны с необходимым оборудованием, площадки для массовых мероприятий, сцены для выступлений, павильоны различного назначения, арт‐кластеры для креативных проектов, спортивные объекты и площадки.

Удобный интерфейс сервиса позволяет легко подобрать подходящее пространство с помощью гибкой системы фильтров. Пользователи могут искать объекты по ключевым критериям: площади и расположению помещения или территории, вместимости и типу объекта, стоимости аренды, формату планируемого мероприятия и наличию дополнительных услуг и удобств.

Аренда доступна как на возмездной, так и на безвозмездной основе. На текущий момент заключить договор аренды через платформу могут только физические лица. Система полностью интегрирована с порталом «Государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», что обеспечивает безопасность сделок и удобство оформления документов в электронном виде.

