«Неблагодарная болтуха»: Любовь Успенская вновь высказалась о Люсе Чеботиной

Красная дорожка XV Юбилейной Премии телеканала RU.TV, которая прошла 21 мая, запомнилась не только яркими нарядами, но и громким скандалом. Королева шансона Любовь Успенская, известная своим прямым нравом, публично высказалась о своей коллеге, молодой певице Люсе Чеботиной. И ее слова были далеки от комплиментов.

Журналисты не упустили момента и спросили 72-летнюю звезду о заочном конфликте, который уже несколько дней будоражит соцсети. Успенская была кратка, но эмоциональна, пишет StarHit.

Певица заявила, что была с Чеботиной в хороших отношениях, но та, к ее сожалению, оказалась «неблагодарной». А затем добавила, что считает оппонентку «болтухой». От дальнейших комментариев певица отказалась.

«Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все», — заявила Успенская.

Напомним, недавно королева шансона оставила довольно резкий комментарий под одним из постов Чеботиной. Певица призналась, что не может терпеть Люсю.

Атмосферу накалила мать молодой исполнительницы. Женщина публично ответила Успенской, выразив удивление и недовольство таким выпадом.

Сама Люся Чеботина отреагировала более сдержанно. Она опубликовала пост, в котором назвала действия Успенской не чем иным, как буллингом. И пообещала, что продолжит становиться лучшей версией себя, несмотря ни на какие нападки.

Ранее певец Юрий Лоза раскритиковал Любовь Успенскую и Люсю Чеботину из-за их конфликта.