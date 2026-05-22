Сколько надо зарабатывать: в ЦБ жестко отреагировали на новые ценники на квартиры

Директор аналитического департамента Банка России Александр Данилов подверг жесткой критике текущую стоимость квадратных метров. По оценкам ведомства, затяжной период аномально высоких продаж привел к колоссальному перегреву рынка, нарушив баланс доступности жилья для населения, пишет РБК Недвижимость.

Честный взгляд представителя регулятора на объявления о продаже

Ситуация со стоимостью жилой недвижимости в стране перешла границы разумного экономического обоснования. В рамках профильной конференции Сбербанка «Время изменений: формула баланса», состоявшейся 22 мая 2026 года, директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов выступил с неожиданно эмоциональным заявлением.

Чиновник открыто признался, что просмотр актуальных объявлений о продаже недвижимости вызывает у него шок. Спикер подчеркнул, что если оценивать ситуацию с человеческой точки зрения, то становится абсолютно непонятно, какими доходами должны обладать рядовые граждане, чтобы позволить себе приобретение квадратных метров при текущих ценниках.

Переходный период и падение объемов реализации

В настоящий момент строительный сектор и финансовые институты проходят через сложную фазу масштабной трансформации. Эксперты фиксируют постепенное планомерное сокращение доли агрессивных государственных программ поддержки. Параллельно с этим власти осуществляют точечную донастройку механизмов семейной ипотеки, на фоне чего классическое коммерческое кредитование без субсидий только начинает заново набирать обороты.

Александр Данилов пояснил, что ценовые рекорды сформировались в периоды пикового потребительского ажиотажа, когда застройщики ежемесячно реализовывали от 2,5 до 3,5 миллиона квадратных метров площади. К весне текущего года объемы продаж существенно скорректировались и стабилизировались на отметке в 1,9 миллиона квадратных метров. Перед государством и девелоперами встала сложная задача — нащупать новую точку равновесия, однако будущие ценовые векторы по-прежнему остаются под большим вопросом.

Последствия массовых программ льготного кредитования

Центральный банк на протяжении нескольких лет последовательно предупреждал правительство о рисках чрезмерного увлечения механизмами дешевой массовой ипотеки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина регулярно сигнализировала о признаках опасного перегрева в строительном секторе.

Особую тревогу у руководства Банка России вызывал аномальный ценовой разрыв между строящимися объектами и готовым вторичным фондом, который на пике конъюнктуры достигал рекордных 50%. Согласно официальным аналитическим выкладкам главного финансового института страны, за все время масштабного функционирования льготных программ средняя стоимость квартир на первичном рынке увеличилась ровно в два раза, что фактически полностью нивелировало для граждан выгоду от низких процентных ставок.