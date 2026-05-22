Журнал Motor выяснил, сколько на самом деле должен стоить базовый кроссовер

Белорусские автомобильные дилеры объявили старт приема заявок на кроссоверы Haval Jolion 2026 модельного года. Стартовая стоимость технологичной новинки в соседней республике оказалась существенно ниже цен, установленных для российских покупателей.

Особые условия покупки у белорусских дилеров

Автомобильный бренд Haval выводит на рынок Республики Беларусь модернизированную версию своего самого популярного кроссовера. Как удалось выяснить аналитикам профильного журнала Motor, минимальная стоимость Haval Jolion 2026 модельного года в дилерских центрах страны начинается от 62 тысяч белорусских рублей. В пересчете на российскую валюту по текущему коммерческому курсу эта сумма эквивалентна примерно 1,6 миллиона рублей.

Однако представители торговых сетей делают важную оговорку: приобрести машину по столь привлекательной минимальной стоимости сможет не каждый. Самый низкий прайс-лист актуален исключительно для тех клиентов, которые готовы оплатить покупку в полном объеме за счет личных сбережений — без привлечения банковских кредитных программ, коммерческого лизинга или беспроцентной рассрочки.

Сравнение цен с российским авторынком

В Российской Федерации ценообразование на аналогичную модель выглядит гораздо менее дружелюбно для кошелька потребителя. Заводская базовая модификация китайского паркетника в исполнении «Комфорт» (оснащенная 143-сильным бензиновым мотором, классической механической трансмиссией и системой переднего привода) официально предлагается дилерами за 2,1 миллиона рублей.

Простой математический расчет показывает, что при идентичном уровне технического оснащения и комплектации жители Беларуси имеют возможность приобрести автомобиль на 450 тысяч рублей выгоднее, чем российские автолюбители. Основными факторами, формирующими столь внушительную переплату для граждан РФ, эксперты называют повышенные ставки утилизационного сбора, внутренний налог на добавленную стоимость (НДС), курсовые колебания валют и сложную приграничную логистику.

Доступные автомобили в ближнем зарубежье

На фоне дефицита бюджетных предложений в России автомобильные рынки других соседних государств демонстрируют совершенно иные ценовые реалии. Показательным примером служит автомобильный сектор Молдавии.

Там у официальных представителей корейского бренда можно приобрести абсолютно новый городской хэтчбек Kia Picanto в базовом исполнении всего за 10,3 тысячи евро, что составляет приблизительно 860 тысяч рублей. Специалисты констатируют, что в РФ за аналогичную сумму покупателям сегодня доступен исключительно сегмент подержанных машин, преимущественно китайских моделей гольф-класса с солидным пробегом.