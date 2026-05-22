Красивая и скрытная: в Подмосковье начался вылет краснокнижной бабочки

В регионе стартовал сезон массового вылета бабочек. Cреди первых замеченных видов оказалась краеглазка эгерия. Эта изящная представительница чешуекрылых привлекла внимание натуралистов и любителей природы. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Краеглазка эгерия занесена в Красную книгу Московской области и относится к 5-й категории — восстанавливающийся вид. Появление бабочки в разных округах региона — позитивный сигнал, который говорит о сохранности ее естественных мест обитания. Первые наблюдения зафиксировали на юге Подмосковья, в том числе на территории памятника природы областного значения «Суханово».

Особенность этого вида — его скрытность. Краеглазка эгерия относится к категории «некартографируемых» бабочек: она предпочитает держаться под пологом леса и редко попадается на глаза наблюдателям. Именно поэтому каждая встреча с ней представляет особую ценность для ученых и любителей природы.

