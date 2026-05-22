Фотовыставка «Прекрасное далеко…» открылась в Раменском историко-художественном музее

В Раменском историко‐художественном музее начала работу выставка «Прекрасное далеко...» фотографа‐путешественника Георгия Башкина. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция открывает зрителям удивительный мир востока России — труднодоступных и завораживающих мест, наделенных особой энергетикой.

Георгий Башкин запечатлел в своих работах уголки Магадана, Чарские пески и остров Сахалин — территории с суровым климатом и первозданной природой, куда редко добираются обычные туристы. Автор не просто фиксирует пейзажи: он кропотливо выстраивает каждый кадр, стремясь передать не только визуальную красоту, но и атмосферу, ощущения, которые дарит то или иное место.

Мастер одинаково увлечен как масштабными панорамами, так и деталями: на выставке можно увидеть и величественные ландшафты, и тонкие нюансы природы — каплю росы, фактуру древесной коры, узор инея. Такое сочетание позволяет по‐новому взглянуть на окружающий мир, заметить красоту в привычных вещах и ощутить мощь российских просторов.

Торжественное открытие выставки и встреча с автором состоятся 23 мая в 14:00. Экспозиция будет доступна для посещения до 16 августа и подходит для зрителей всех возрастов (0+).

