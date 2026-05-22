Трагедия на трассе М5: автобус с известной командой разбился в лобовом ДТП

Руководитель Российской федерации баскетбола (РФБ) отреагировал на трагическое дорожно-транспортное происшествие в Челябинской области. Глава спортивной организации выразил глубокие соболезнования и сообщил о текущем состоянии здоровья выживших игроков, пишет ТАСС .

Реакция руководства РФБ на трагедию

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал масштабную автомобильную аварию, в которую попала пермская мужская команда «Бионорд Про». Известный спортивный функционер охарактеризовал случившееся как ужасающий инцидент.

По словам руководителя РФБ, детальную информацию о трагедии на челябинской трассе он получил непосредственно от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Кириленко подчеркнул, что представители федерации оперативно вышли на связь со спортсменами, и добавил, что организация готова оказать всю необходимую материальную и организационную поддержку пострадавшим и их семьям.

Подробности лобового столкновения под Златоустом

Трагический дорожный инцидент произошел ранним утром 22 мая 2026 года на 1740-м километре федеральной автомобильной трассы М-5 «Урал», неподалеку от города Злаутост. Баскетбольный коллектив на микроавтобусе возвращался домой из Магнитогорска, где спортсмены праздновали триумф, завоевав победу в финале престижного турнира по баскетболу 3×3.

По предварительным сведениям сотрудников Государственной автоинспекции, микроавтобус с делегацией по неустановленным причинам совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Газель». В результате сильнейшего удара водитель автобуса получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков.

Состояние здоровья атлетов и возбуждение уголовного дела

Региональные власти и медики оперативно включились в ликвидацию последствий аварии. Глава Прикамья Дмитрий Махонин проинформировал общественность, что один из совершеннолетних сопровождающих пермской команды получил тяжелые повреждения и был экстренно прооперирован хирургами городской больницы Златоуста.

Сами баскетболисты чудом избежали фатальных последствий — они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому отделались поверхностными ушибами и легкими травмами. После осмотра в приемном отделении игроков отпустили в гостиницу, откуда они в тот же день отправятся поездом в Пермь. На фоне резонансного происшествия Следственный комитет РФ оперативно возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.