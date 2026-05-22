В Балашихе «друг на час» берет 3 тыс. руб., а в Салтыковке «подруга на час» — 1 тыс. руб. за беседу

В подмосковной Балашихе набирает обороты необычный способ дополнительного заработка. Речь идет об услугах так называемого друга на час, сообщил REGIONS.

Житель микрорайона Ольгино по имени Александр разместил в интернете объявление, где предлагает желающим составить компанию. Перечень того, чем он готов заняться с заказчиком, весьма широк: от традиционных мужских посиделок в бане до роли аниматора на семейных торжествах.

«Я очень общительный и готов поддержать любое предложение. Могу прийти в гости с подарками или поднять настроение на домашнем празднике», — рассказал Александр.

Стоимость часа внимания мужчины фиксированная — 3 тыс. руб. В эту сумму, как поясняет сам Александр, входит готовность поддержать беседу на любую тему, сходить вместе на прогулку, поучаствовать в застолье или организовать активный отдых на природе. Мужчина также располагает собственной музыкальной аппаратурой и подборками треков — на тот случай, если клиент захочет устроить шумную вечеринку.

По словам предприимчивого жителя Ольгино, к такому бизнесу его подтолкнуло желание расширить круг общения. Впрочем, как он уточняет, дальнейшая дружба возможна только при взаимном согласии сторон.

Как выяснилось, этот тренд не единичный. В соседней Салтыковке свои услуги предлагает Елена, называющая себя «подругой на час». Ее расценки более демократичны — 1 тыс. руб. за час. По ее словам, основную аудиторию составляют занятые бизнес-леди и многодетные мамы. Как утверждает Елена, для них простая беседа за чашкой чая нередко заменяет визит к психологу. Клиентки приходят, чтобы выговориться, поделиться переживаниями или просто отвлечься от рутины за легким разговором с внимательным и доброжелательным собеседником.

«Поговорила по душам с Анной. Хоть она и незнакомый человек, но сразу поднялось настроение и прибавилось сил. Иногда нужно совсем немного для счастья — вместе посмеяться и поболтать», — делится многодетная мама Мария.

Психологи отмечают, что популярность подобных услуг в Подмосковье и Москве (где, к слову, ценник на «профессионального друга» может доходить до 5 тыс. руб.) имеет под собой серьезное основание. По их мнению, главная причина — тотальная нехватка времени, которое современные люди могут уделить поддержанию настоящих, некоммерческих отношений. Человек, как подчеркивают специалисты, является существом социальным, и живое общение ему жизненно необходимо.

