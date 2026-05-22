«Культурный код России»: Алсу в бархатном платье и с чак-чаком появилась на музыкальной премии

Певица Алсу стала одной из главных звезд XV Юбилейной премии телеканала RU.TV. И дело не только в ее победе, но и в продуманном до мелочей образе, пишет Леди.Mail.

На красной дорожке певица появилась в полном соответствии с дресс-кодом «Культурный код России». Она выбрала элегантное черное бархатное платье с высоким воротником, щедро украшенное золотой вышивкой. Орнамент был выполнен в традиционном татарском стиле. Образ дополнила расшитая золотом тюбетейка, которая сидела на певице с особым шармом, и массивные традиционные серьги.

Для полного погружения в национальный колорит Алсу позировала с блюдом домашнего чак-чака — сладкого лакомства.

Но главная интрига вечера развернулась на сцене. Алсу выступила в дуэте с башкирским этно-трио AY YOLA. Их совместный трек Ay, bylbylym был заявлен в номинации «Музыка большой страны». И, к всеобщему восторгу, именно они стали победителями.

