Парапсихолог заявил, что Бузова может скоро родить ребенка

Как сообщает портал «Дни.ру» , личная жизнь известной певицы Ольги Бузовой остается загадкой для публики. Звезда уверяет, что ее сердце занято, но она предпочитает не выставлять своего избранника на всеобщее обозрение.

По словам парапсихолога Джулии Лу, певица сейчас поддерживает энергетическую сексуальную связь с каким-то мужчиной. Однако звезда все еще не довольна тем, что имеет. Бузова утверждала, что мечтает о муже и ребенке. Однако, шанс для этого у нее появится в возрасте 41-44 года.

Специалист также назвала факторы, которые могут сказываться на одиночестве Ольги Бузовой: это вредные привычки, недоброжелатели и неправильная модель поведения партнеров. У певицы, к тому же, нет настоящих подруг, и она ощущает себя небезопасно в кругу близких людей.