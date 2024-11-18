Парфюм с ароматом Коломны разработали библиотекари по письмам Бориса Пильняка

В городской Арт-библиотеке состоялась презентация уникального путеводителя под названием «Ароматы Посада: путешествие по Коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком». Этот проект основан на личных письмах талантливого писателя, в которых он делится своими впечатлениями о жизни в Коломне, адресованные близким людям и друзьям.

Организаторы презентации рассказали, что Борис Пильняк провел в Коломне один из наиболее продуктивных периодов своей жизни, и в его обширной переписке запечатлены живые детали окружающего мира. Он мастерски передавал атмосферу города 20-х годов XX века, включая яркие описания различных ароматов. Гости, погружаясь в прошлое, наслаждались ярким запахом яблок, ландыша и сирени, который витал в воздухе.

Благодаря упоминаниям о травах, цветах, дымном облаке и холодном воздухе в письмах автора, библиотекари смогли разработать исключительные масляные парфюмы. Эти ароматы позволили всем желающим ощутить, как пахла Коломна в период с 1912 по 1924 годы.

Участники мероприятия забрали с собой авторские ароматы с интригующими названиями: от «Вау, Вогау» до «Ветреного писателя», каждый из которых по-своему уникален. Но их объединяет одно — они отражают индивидуальное восприятие творчества Бориса Пильняка.