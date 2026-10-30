Во Франции предложили лишить Киев Starlink из-за атаки на российские НПЗ

Во Франции призвали лишить Украину Starlink после ударов по российским НПЗ

Политика

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил отключить Украину от спутниковой системы Starlink после атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом он написал в соцсети.

Реакция лидера «Патриотов» оказалась резкой. По его мнению, евроястребы снова использовали Зеленского как марионетку, чтобы сорвать мирный процесс. И теперь единственный логичный шаг — окончательно лишить Киев спутников. Филиппо прямо заявил: придется отключить Starlink на Украине.

Поводом стала попытка ВСУ атаковать российские нефтезаводы 30 октября. По данным военкоров, повреждения получил Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Официального подтверждения пока нет.

Ранее стало известно, что в Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами.

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