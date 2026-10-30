Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил отключить Украину от спутниковой системы Starlink после атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом он написал в соцсети.

Реакция лидера «Патриотов» оказалась резкой. По его мнению, евроястребы снова использовали Зеленского как марионетку, чтобы сорвать мирный процесс. И теперь единственный логичный шаг — окончательно лишить Киев спутников. Филиппо прямо заявил: придется отключить Starlink на Украине.

Поводом стала попытка ВСУ атаковать российские нефтезаводы 30 октября. По данным военкоров, повреждения получил Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Официального подтверждения пока нет.

Ранее стало известно, что в Европе удивились атакам Зеленского на Москву перед переговорами.